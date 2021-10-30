«Нижний Новгород» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 30 октября, в Нижнем Новгороде состоится матч 13-го тура РПЛ. «Нижний Новгород» будет принимать на стадионе «Нижний Новгород» московский «Локомотив».
Тренерские штабы команд назвали стартовые составы.
«Нижний Новгород»: Синицын, Пенчиков, Каккоев, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Берковский, Ткачук, Эннин.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Марадишвили, Бека-Бека, Керк, Анджорин.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Локомотив».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Помогать ему будут ассистенты Максим Ковалёв и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Юнус Кошко.
Московский «Локомотив» набрал 21 очко в 12 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (14) располагается на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
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