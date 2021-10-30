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Гвардиола высказался о поражении в матче с «Кристал Пэлас»

Гвардиола высказался о поражении в матче с «Кристал Пэлас»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

«Это была сложная игра. Ещё до начала матча мы понимали, что так и будет. Они смогли забить, но мы провели хороший первый тайм, хоть и не смогли чего-то конкретного создать. Нам не хватило точности.

После удаления команде было ещё сложнее. 25 минут мы хорошо выглядели во втором тайме и даже смогли забить, но гол без причины не засчитали.

Играть 11 на 11 или 11 против 10 — это разные вещи, но это решение судьи. Мы создали больше, чем они, даже когда играли вдесятером. Мы создали достаточно при таких обстоятельствах.

Матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» завершился победой гостей со счётом 2:0. За «орлов» отличились Заха и Галлахер.

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