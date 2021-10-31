Погба хочет вернуться в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен продолжить карьеру в «Ювентусе», информирует журналист Sport Italia Руди Галетти в «Твиттере».
Французский полузащитник не собирается продлевать контракт с «МЮ» и покинет клуб на правах свободного агента следующим летом.
«Ювентус» готов платить Полю требуемые € 12 млн в год плюс бонусы, но для этого туринскому клубу необходимо продать нескольких своих футболистов, дабы разгрузить зарплатную ведомость.
Альтернативным вариантом для Погба является «Реал». Переход в «ПСЖ» футболист не рассматривает.
Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Затем он перешёл в «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого и является. Английский клуб заплатил за полузащитника € 105 млн. Сейчас интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 60 млн.
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