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Ван де Бек может присоединиться к «Барселоне» в январе

Ван де Бек может присоединиться к «Барселоне» в январе
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни Ван де Бек может перейти в «Барселону» в январе. Игрок принял решение покинуть клуб из Манчестера в ближайшее трансферное окно, сообщает Sport.es.

«Барселона» всегда следила за Ван де Беком, и теперь, когда его уход почти неизбежен, сине-гранатовые собираются попробовать подписать полузащитника в январе.

«Барселоне» нужен игрок, который способен усилить центр поля и имеет сильный дальний удар. Голландец идеально подходит клубу по этим характеристикам. В клубе считают, что он сможет заменить несостоявшийся трансфер полузащитника «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдума.

Сине-гранатовые хотят рассмотреть аренду с правом выкупа, так как сейчас у испанского клуба не лучшее финансовое положение.

В текущем сезоне АПЛ Ван де Бек провёл всего 6 минут на поле.

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