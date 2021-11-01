Ван де Бек может присоединиться к «Барселоне» в январе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни Ван де Бек может перейти в «Барселону» в январе. Игрок принял решение покинуть клуб из Манчестера в ближайшее трансферное окно, сообщает Sport.es.

«Барселона» всегда следила за Ван де Беком, и теперь, когда его уход почти неизбежен, сине-гранатовые собираются попробовать подписать полузащитника в январе.



«Барселоне» нужен игрок, который способен усилить центр поля и имеет сильный дальний удар. Голландец идеально подходит клубу по этим характеристикам. В клубе считают, что он сможет заменить несостоявшийся трансфер полузащитника «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдума.

Сине-гранатовые хотят рассмотреть аренду с правом выкупа, так как сейчас у испанского клуба не лучшее финансовое положение.

В текущем сезоне АПЛ Ван де Бек провёл всего 6 минут на поле.