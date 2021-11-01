Гурам Аджоев: «Арсенал» не имел права не отпустить Хлусевича в «Спартак»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал трансфер Даниила Хлусевича в «Спартак». По условиям контракта полузащитник присоединится к «Спартаку» в начале января. До конца первой части нынешнего чемпионата РПЛ Хлусевич будет выступать за «Арсенал».



«В своё время мы подписали контракт с Хлусевичем, когда он был абсолютно неизвестным игроком. Даниил хорошо проявил себя в молодёжной команде, мы стали привлекать его к работе с основным составом. Зимой 2020 года он несколько дней провёл в системе португальского «Порту», где тоже оставил приятное впечатление. Потом Даниила стали вызывать в молодёжную сборную России. Надо сказать, что всё это время Хлусевич на совесть работал на тренировках и доказывал, что достоин места в основном составе, что может приносить пользу команде. Так и получилось.



Вообще, его история — это великолепный пример того, что при правильном отношении к делу, большом желании и стремлении можно достичь очень многого. Надеемся, что и в дальнейшем он будет расти и прибавлять.



Что означает этот трансфер для «Арсенала»? Мы не в первый и не во второй раз показали, что футболисты у нас развиваются, совершенствуются и растут. Значит, мы создаём условия и возможности для того, чтобы игроки прогрессировали. Это важно. Нам приятно, что именно в Туле Даниил превратился из никому неизвестного пацана в ведущего игрока молодёжной сборной, которого хотели видеть у себя многие клубы. Не отпустить его в «Спартак» мы не имели права. Здесь было и его желание, и предложение спартаковцев устроило «Арсенал». Это тоже немаловажный фактор. Та сумма, которую клуб получит за Хлусевича, будет существенной для бюджета «Арсенала», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.