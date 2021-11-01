Объявлен итоговый состав молодёжной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2023

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым огласил имена 25 футболистов, попавших в окончательный состав на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года (игроки до 21 года) с командами Словакии и Испании.



Всего в список вошли 25 футболистов:



Вратари: Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо», Москва);



Защитники: Никита Кармаев («Кубань»), Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичев («Урал»), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Данил Степанов («Арсенал», Тула), Кирилл Боженов («Химки»), Даниил Корнюшин («Краснодар»);



Полузащитники: Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — «Спартак», Москва), Константин Марадишвили («Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Даниил Хлусевич («Арсенал»), Александр Черников («Краснодар»), Никита Иосифов («Вильярреал», Испания), Владислав Карапузов («Ахмат»), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Зенит»), Эдгар Севикян («Леванте»);



Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Гамид Агаларов («Уфа»).

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