Объявлен итоговый состав молодёжной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2023

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым огласил имена 25 футболистов, попавших в окончательный состав на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года (игроки до 21 года) с командами Словакии и Испании.
Всего в список вошли 25 футболистов:
Вратари: Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо», Москва);
Защитники: Никита Кармаев («Кубань»), Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичев («Урал»), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Данил Степанов («Арсенал», Тула), Кирилл Боженов («Химки»), Даниил Корнюшин («Краснодар»);
Полузащитники: Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — «Спартак», Москва), Константин Марадишвили («Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Даниил Хлусевич («Арсенал»), Александр Черников («Краснодар»), Никита Иосифов («Вильярреал», Испания), Владислав Карапузов («Ахмат»), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Зенит»), Эдгар Севикян («Леванте»);
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Гамид Агаларов («Уфа»).
- 1 ноября 2021
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