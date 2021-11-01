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В «ПСЖ» отреагировали на слухи о возможном разрыве контракта с Рамосом

В «ПСЖ» отреагировали на слухи о возможном разрыве контракта с Рамосом
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал информацию, согласно которой французский клуб может разорвать контракт с защитником Серхио Рамосом. Испанец, перешедший в «ПСЖ» в межсезонье, пока так и не дебютировал за новую команду, он залечивает травму. Сообщалось, что руководство «ПСЖ» обеспокоено физическим состоянием Рамоса.

«Мы знаем, что у Рамоса травма. Испанская пресса, сообщающая о возможном разрыве контракта, играет в игры. Мы все знали, что у него есть проблемы со здоровьем. Нам всё было известно», — цитирует Леонардо Football Espana.

Серхио Рамос стал футболистом «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента.

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