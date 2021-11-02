Луческу: нельзя сказать, что отсутствие Агуэро — проблема для «Барселоны»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался об отсутствии защитника «Барселоны» Жерара Пике и форварда Серхио Агуэро в предстоящем матче 4-го тура Лиги чемпионов.



«Это несущественно, поскольку отсутствие Пике компенсирует Гарсия, который также хорошо играет. Это будущее «Барселоны», ведь он намного моложе. Агуэро не так уж много играл в последнее время, поэтому тоже нельзя сказать, что его отсутствие — проблема для «Барсы». Тем более, что у них есть Депай, который на данный момент является ударной силой команды: и играет хорошо, и забивает», — приводит слова Луческу пресс-служба УЕФА.

В «Барселоне» ранее прокомментировали состояние нападающего Серхио Агуэро, который был заменён во время матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Из-за проблем с сердцем Агуэро выбыл из строя минимум на три месяца.