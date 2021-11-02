«Ньюкасл» может подписать Эдена Азара зимой

Нападающий «Реала» Эден Азар может перейти в «Ньюкасл Юнайтед» в зимнее трансферное окно, сообщает AS.



По информации источника, «Реал» уже выставил Азара на трансфер. Клуб из Мадрида готов изучить каждое предложение по игроку. «Ньюкасл» может сделать ставку на бельгийца.



«Реал» планирует избавиться от игрока летом, но, если английский клуб придёт со значительной суммой зимой, «сливочные» обязательно рассмотрят это предложение. Также отмечается, что сейчас у Азара в мадридском клубе второстепенная роль из-за его постоянных травм и невпечатляющих выступлений.



Напомним, Азар перешёл в «Реал» из «Челси». Ранее английские СМИ утверждали, что лондонцы заинтересованы в возвращении игрока. В текущем сезоне бельгиец провёл за клуб из Мадрида 10 матчей, в которых голов не забил, но отметился одной результативной передачей.