Уле-Гуннар Сульшер — о ситуации с Маркусом Рашфордом: у нас нет времени на обиды

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал точку зрения бывшего полузащитника команды Оуэна Харгривза по поводу форварда Маркуса Рашфорда. Харгривз предположил, что нападающий был недоволен решением тренера не выставлять его в стартовом составе в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (3:0).
«У нас так много игроков и нет времени на обиды. Игроки должны давать свою энергию команде. Если ты не попадаешь в стартовый состав, то должен поддерживать партнёров. А когда выходишь на поле, должен выкладываться по полной. Если же не выходишь, то нужно правильно к этому относиться.
Я понимаю, что футболисты хотят играть. Никто не может быть счастлив, если не выходит на поле. Но моральный дух в команде на хорошем уровне. Это здорово. Нельзя думать лишь о себе, нужно ставить команду выше личности», — цитирует Сульшера Mirror.
Видео гола Маркуса Рашфорда в матче с «Тоттенхэмом»
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