«Мальмё» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45 мск
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Сегодня, 2 ноября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Мальмё» — «Челси». Встреча группы Н пройдёт на стадионе «Эледа» в Мальмё (Швеция), стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Мальмё» — «Челси».
Встречу обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный судья — Даниэль Шлагер.
«Челси» в 3 матчах набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы Н Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Мальмё» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Ювентус» (9) и «Зенит» (3). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
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