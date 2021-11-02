Наиль Умяров рассказал о состоянии своего здоровья

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своей травме.

«Чувствую себя хорошо. Я рад вернуться к полноценным тренировкам, долго этого ждал, долго готовился. Сейчас чувствую себя прекрасно. Надеюсь, что травма позади и больше не будет напоминать о себе. Лет в 13-14 был в Англии на каком-то детском турнире. Чего жду? Как и все, переживаю за результаты. Хочется победить, забрать три очка. Иначе нет смысла туда ехать. Безусловно, я рад остаться в клубе ещё как минимум на 5 лет. Это большая честь для меня — находиться в таком большом клубе. Попытаюсь оправдать доверие болельщиков и руководства и показать всё, на что я способен», — сказал Умяров в интервью клубному Youtube-каналу.