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Наиль Умяров рассказал о состоянии своего здоровья

Наиль Умяров рассказал о состоянии своего здоровья
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своей травме.

«Чувствую себя хорошо. Я рад вернуться к полноценным тренировкам, долго этого ждал, долго готовился. Сейчас чувствую себя прекрасно. Надеюсь, что травма позади и больше не будет напоминать о себе. Лет в 13-14 был в Англии на каком-то детском турнире. Чего жду? Как и все, переживаю за результаты. Хочется победить, забрать три очка. Иначе нет смысла туда ехать. Безусловно, я рад остаться в клубе ещё как минимум на 5 лет. Это большая честь для меня — находиться в таком большом клубе. Попытаюсь оправдать доверие болельщиков и руководства и показать всё, на что я способен», — сказал Умяров в интервью клубному Youtube-каналу.

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