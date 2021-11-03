Ловрен: возможно, Азмуну приятно забить, но лично я разочарован, потому что мы проиграли

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о поражении клуба в матче четвёртого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

«Можно ли занести себе в активе два гола на выезде в Лиге чемпионов? Лично я считаю, что нет. Что такое забить два гола и при этом проиграть матч? Мы должны приезжать в гости к сопернику с мыслью о победе, это должно быть главной целью для каждого игрока и каждого тренера, которые хотят по крайней мере заработать ничью. Забить два гола — ничего не значит. Возможно, Азмуну приятно забить мяч, но лично я разочарован, потому что мы проиграли. Нам нужно выигрывать следующий матч против «Мальмё». А в последнем матче с «Челси» нужно показать нашим болельщикам, что мы не боимся и готовы играть с такими соперниками», — приводит слова Ловрена официальный сайт «Зенита».

«Ювентус» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0).