Экс-игрок «Зенита»: питерцы в РПЛ даже не потеют, «Ювентус» по ним катком проехался

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал поражение питерцев в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

«Туринцы с первых минут просто смяли «Зенит». Если бы Мората забил второй гол, была бы полная трагедия для нашей команды. Потом случился несчастный случай для «Ювентуса», мяч залетел по счастливой случайности. Да и затем игра не выровнялась, а просто перешла в середину поля. Итальянцы на голову сильнее «Зенита», это было видно. Не было шансов даже на какое-то соперничество. Такая же история как в матче «Зенита» и «Спартака».



«Ювентус» идёт не на первых позициях в чемпионате Италии, но он проехался катком по «Зениту». Питерцы так же проезжаются по всем в РПЛ, даже не потеют и в душ идти не надо. Это чётко указывает на уровень нашего чемпионата. Нет команд, которые создают соперничество тем самым помогая играть на равных с командами из сильных чемпионатов», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.