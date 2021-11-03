«Зенит» заинтересован в приобретении лучшего бомбардира «Базеля»

Нападающий «Базеля» Артур Кабрал попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Transfers24hr. Помимо клуба из Санкт-Петербурга в приобретении футболиста заинтересованы «Байер» и «Милан».



В прошлом розыгрыше чемпионата Швейцарии Артур Кабрал стал лучшим бомбардиром «Базеля», забив 18 голов. 23-летний футболист является воспитанником «Сеары» и «Палмейраса». В нынешнем сезоне нападающий провёл 22 матча, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Также футболист заигрывался за молодёжную сборную Бразилии и вызывался во взрослую национальную команду.



Действующий контракт Артура Кабрала с «Базелем» рассчитан до 30 июня 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 15 млн.