«Зенит» заинтересован в приобретении лучшего бомбардира «Базеля»
Поделиться
Нападающий «Базеля» Артур Кабрал попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Transfers24hr. Помимо клуба из Санкт-Петербурга в приобретении футболиста заинтересованы «Байер» и «Милан».
В прошлом розыгрыше чемпионата Швейцарии Артур Кабрал стал лучшим бомбардиром «Базеля», забив 18 голов. 23-летний футболист является воспитанником «Сеары» и «Палмейраса». В нынешнем сезоне нападающий провёл 22 матча, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Также футболист заигрывался за молодёжную сборную Бразилии и вызывался во взрослую национальную команду.
Действующий контракт Артура Кабрала с «Базелем» рассчитан до 30 июня 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 15 млн.
Комментарии
- 3 ноября 2021
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
17:09
-
17:02
-
16:55
-
16:50
-
16:47
-
16:22
-
16:15
-
16:07
-
15:30
-
15:22
-
14:57
-
14:56
-
14:48
-
14:36
-
14:33
-
14:28
-
14:13
-
14:08
-
13:54
-
13:48
-
13:28
-
13:09
-
13:07
-
12:57
-
12:42
-
12:34
-
12:13
-
11:58
-
11:54
-
11:31
-
11:23
-
11:10
Партнерский контент