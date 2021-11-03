«Шериф» и «Интер» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 3 ноября, состоится матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шериф» — «Интер». Встреча группы D пройдёт на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдавия), стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Шериф»: Атанасиадис, Костанца, Арболеда, Сангинетти, Кристиано, Тилль, Траоре, Аддо, Кастаньеда, Коловос, Яхшибоев.
«Интер»: Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Мартинес, Джеко, Видаль, Барелла, Димарко, Дармиан, Брозович.
«Шериф» в 3 матчах набрал 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Интер» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Реал» (6) и «Шахтёр» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Шериф» — «Интер».
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