Де Дзерби: «Шахтёр» был очень хорош в игре с «Реалом». Злит, что покидаем Мадрид без очков
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Главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (1:2).
«Мы сыграли очень хорошо. Печально, что покидаем «Сантьяго Бернабеу» без очков. Это очень злит. Мы приехали в Мадрид за победой. Теперь ждём результат матча «Шерифа» и «Интера», а потом посмотрим. У нас ещё два матча, постараемся выиграть.
Наша группа в Лиге чемпионов оказалась очень странной. Никто не ожидал, что мы проиграем «Шерифу», и уж тем более, что они обыграют «Реал». Если мы выиграем следующие два матча, у нас будет семь очков. Тогда будет шанс сыграть в еврокубках весной. Мы должны над этим работать», — приводит слова Де Дзерби пресс-служба УЕФА.
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