«Шериф» — «Интер»: Милан Шкриньяр увеличил преимущество гостей в счёте

Сегодня, 3 ноября, проходит матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Шериф» — «Интер». Встреча группы D идёт на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдавия).
Защитник «Интера» Милан Шкриньяр увеличил преимущество гостей. Марсело Брозович от угла поля выполнил подачу во вратарскую, откуда Шкриньяр сначала пробил головой — голкипер среагировал, но защитник «Интера» с двух попыток ногой переправил мяч в сетку ворот.
«Шериф» в 3 матчах набрал 6 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Интер» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Реал» (6) и «Шахтёр» (1). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Шериф» — «Интер».
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