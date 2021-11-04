Глушаков: у предыдущего тренера сборной понимали, кто будет играть. У Карпина такого нет

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Сейчас, наверное, Валерия Георгиевича никто не понимает. Никто из футболистов не знает, будет играть или нет. Предыдущего тренера понимали, а сейчас такого нет. Всё же много нюансов, касающихся тактики, физического состояния игроков, в какой футбол будет играть сборная… Не стоит забывать про количество игроков… Хотя такое ощущение, как будто сборную сглазили — очень много травм. Но слава богу, что есть результат. Для тренера это головная боль: рассчитываешь на футболистов, затем они получают травму в клубах. В расположении сборной есть лишь восстановление, объяснение, как играть. С травмами тяжело слепить состав. Когда сидишь дома, щёлкаешь семечки и говоришь: поставь этого игрока и того… На самом деле у тренера головная боль.

Если игроки из нижней части команд являются кандидатами в сборную, значит тренер следит за всеми, выбирает лучших. На первый сбор приехали одни, на второй — другие. Все данные у тренера точно есть. Вся страна видит, кто забивает и отдает голевые передачи. Тренерский штаб выбирает под стиль игры динамику, задачи разных соперников.

Что касается отсутствия Дзюбы, думаю, Карпин давно объяснил тему с Артёмом. Я в этой истории лишний, мне не надо это комментировать. В моей истории команда меня поддержала, многие высказались, потому что история была слеплена какими-то режиссёрами по сценарию, где ничего не соответствует действительности. Это было сделано с одной целью, чтобы просто убрать меня из «Спартака». За меня тогда подошла команда, до сих пор общаюсь с ребятами и состою в хороших отношениях», — сказал Глушаков в эфире телепрограммы «Футбол России».

Под руководством Карпина сборная России провела 5 матчей, в которых одержала четыре победы и сыграла вничью.