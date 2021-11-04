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Хосеп Гвардиола: Роналду — один из лучших игроков в истории, голевая машина

Хосеп Гвардиола: Роналду — один из лучших игроков в истории, голевая машина
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. В ближайшем туре английской Премьер-лиги клубы проведут очную встречу.

«Я не видел матч «Манчестер Юнайтед» против «Аталанты», но я собираюсь всё проанализировать и посмотреть, что они из себя представляют, чтобы понять, насколько они хороши. У них есть Криштиану Роналду – один из лучших игроков в истории, голевая машина. Люди были расстроены, когда я сказал, что игра с «Брюгге» более важная, чем матч с «Манчестер Юнайтед». Сейчас самая важная игра — с «МЮ», — цитирует Гвардиолу ESPN.

В 11-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 6 ноября. Начало — в 14:30 мск.

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