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Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча с «Ахматом»

Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча с «Ахматом»
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» и прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка России.

«В прошлом туре мы показали неудовлетворительный результат, пропустив гол на последних секундах матча. Но самое главное, что ребята играли хорошо. Прошло уже достаточно времени. Все пришли в себя после обидного поражения. Впереди – «Ахмат». В Грозном всегда очень сложно играть. Нас ждёт непростой матч.

Результаты жеребьёвки Кубка России? Для нас это будет ещё один большой матч. Он состоится в начале марта следующего года. 1/8 финала – серьёзная кубковая стадия. Мы сыграем на хорошем стадионе с сильным соперником – московским «Динамо». Будем надеяться, что ограничения к тому времени будут сняты, и болельщики вернутся на трибуны в большом количестве», — цитирует Кержакова пресс-служба «Нижнего Новгорода».

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