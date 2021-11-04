Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» предположил, что «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа предположил, что чемпионом английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне станет «Ливерпуль».

«Это сложный вопрос, но считаю, что чемпионом будет «Ливерпуль», учитывая то, как они играют, и то, что у них лучший форвард и в целом потрясающая атакующая мощь, а также сильная защита. Полузащита «Ливерпуля» всегда была сильной. У них есть нужный состав.

Что касается «Манчестер Сити», то когда они набирают форму… Вообще, сложно назвать других претендентов, кроме этих двоих. Надеюсь, что «МЮ» и «Челси» в определённой степени составят им конкуренцию. Но «Ливерпуль» я считаю главным фаворитом», — цитирует Саа Liverpool Echo.

После 10 туров турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Челси», набравший 25 очков. Второе место занимает «Ливерпуль» (22), третье — «Манчестер Сити» (20).

Лучшие голы 10-го тура АПЛ:

Смотри самые важные голы АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.