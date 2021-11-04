Экс-гендиректор «Ювентуса»: «Зенит» и «Мальмё» — не соперники достойного уровня

Бывший гендиректор «Ювентуса» Лучано Моджи высказался о ситуации в туринском клубе. По мнению экс-функционера, пока говорить о выходе «Ювентуса» из кризиса ещё рано. Моджи призвал не переоценивать значимость побед туринского клуба в Лиге чемпионов в матчах с «Зенитом» и «Мальмё».



2 ноября «Ювентус» в матче 4-го тура Лиги чемпионов обыграл «Зенит» со счётом 4:2. Туринский клуб досрочно вышел в плей-офф турнира, набрав 12 очков в четырёх матчах. В Серии А команда занимает лишь 9-е место. В следующем туре чемпионата Италии туринцы сыграют с «Фиорентиной».



«Нужно быть осторожными в суждениях. «Зенит» и «Мальме» — не соперники достойного уровня, чтобы делать выводы. Мы поймём, выбрался ли «Ювентус» из кризиса, в матче с «Фиорентиной». Только в случае победы они немного выправят ситуацию в лиге. Скудетто вне досягаемости. И это вина всех: у Аллегри слабая команда, если сравнивать её с предыдущими. Он не может стать волшебником», — цитирует Моджи ViolaNews.