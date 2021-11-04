Экс-гендиректор «Ювентуса»: «Зенит» и «Мальмё» — не соперники достойного уровня

Бывший гендиректор «Ювентуса» Лучано Моджи высказался о ситуации в туринском клубе. По мнению экс-функционера, пока говорить о выходе «Ювентуса» из кризиса ещё рано. Моджи призвал не переоценивать значимость побед туринского клуба в Лиге чемпионов в матчах с «Зенитом» и «Мальмё».
2 ноября «Ювентус» в матче 4-го тура Лиги чемпионов обыграл «Зенит» со счётом 4:2. Туринский клуб досрочно вышел в плей-офф турнира, набрав 12 очков в четырёх матчах. В Серии А команда занимает лишь 9-е место. В следующем туре чемпионата Италии туринцы сыграют с «Фиорентиной».
«Нужно быть осторожными в суждениях. «Зенит» и «Мальме» — не соперники достойного уровня, чтобы делать выводы. Мы поймём, выбрался ли «Ювентус» из кризиса, в матче с «Фиорентиной». Только в случае победы они немного выправят ситуацию в лиге. Скудетто вне досягаемости. И это вина всех: у Аллегри слабая команда, если сравнивать её с предыдущими. Он не может стать волшебником», — цитирует Моджи ViolaNews.
- 4 ноября 2021
-
19:29
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:41
-
18:38
-
18:16
-
17:59
-
17:58
-
17:45
-
17:37
-
17:32
-
17:25
-
17:17
-
17:11
-
16:58
-
16:36
-
16:34
-
16:16
-
16:06
-
16:00
-
15:59
-
15:52
-
15:36
-
15:35
-
15:29
-
15:14
-
15:07
-
14:54
-
14:39
-
14:31
-
14:27
-
14:16
-
14:12
-
13:56