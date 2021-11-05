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Витория: спокойно готовимся к следующему матчу. Кто сыграет в воротах – посмотрим

Витория: спокойно готовимся к следующему матчу. Кто сыграет в воротах – посмотрим
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о состоянии Михаила Игнатова и выборе вратаря на следующий матч.

«Посмотрим, что будет с Игнатовым. Надеюсь, что ничего серьезного, и он останется в строю. Селихов играл в прошлом матче, в этом. Каждая игра отличается от другой, поэтому будем смотреть. Я не думаю о том, чтобы менять или не менять вратаря перед каждой новой игрой. Мы спокойно готовимся к следующему матчу. Кто сыграет в воротах – посмотрим», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте, набрав 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте находится «Легия» (6).

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