Аллегри: «Ювентус» не стал феноменом после матча с «Зенитом», нужно совершенствоваться
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался в преддверии матча 12-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной». Игра состоится завтра, 6 ноября, в Турине. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
«После матча с «Зенитом» мы не стали феноменом, нам по-прежнему нужно совершенствоваться. Прежде всего, не пропускать голы в свои ворота, даже если мы забили четыре. Мы должны убрать это чувство неуверенности в защитной линии, сохранить стабильность и спокойное развитие», — приводит слова Аллегри Sport Mediaset.
Напомним, несколькими днями ранее «Ювентус» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Зенит». Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц-Ювентус» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
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