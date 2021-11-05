Аллегри: «Ювентус» не стал феноменом после матча с «Зенитом», нужно совершенствоваться

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался в преддверии матча 12-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной». Игра состоится завтра, 6 ноября, в Турине. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«После матча с «Зенитом» мы не стали феноменом, нам по-прежнему нужно совершенствоваться. Прежде всего, не пропускать голы в свои ворота, даже если мы забили четыре. Мы должны убрать это чувство неуверенности в защитной линии, сохранить стабильность и спокойное развитие», — приводит слова Аллегри Sport Mediaset.

Напомним, несколькими днями ранее «Ювентус» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Зенит». Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц-Ювентус» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.