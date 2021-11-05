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Влашич потерял сознание на тренировке «Вест Хэма»

Влашич потерял сознание на тренировке «Вест Хэма»
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Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Никола Влашич пропустил матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы с бельгийским «Генком» из-за повреждения, полученного на тренировке, информирует Nogometne-vijesti.hr.

Влашич получил сильный удар локтем по голове от партнёра по команде на предматчевой тренировке. В результате Никола потерял сознание и рухнул на газон. Он достаточно быстро пришёл в себя и просил выпустить его на поле в матче с «Генком», но медицинский штаб запретил хорвату играть, пока футболист не пройдёт полное обследование.

Напомним, предыдущим клубом Влашича был московский ЦСКА. 31 августа Никола подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом». Сумма сделки, по сведениям СМИ, оценивается в € 27 млн.

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