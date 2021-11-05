Влашич потерял сознание на тренировке «Вест Хэма»
Поделиться
Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Никола Влашич пропустил матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы с бельгийским «Генком» из-за повреждения, полученного на тренировке, информирует Nogometne-vijesti.hr.
Влашич получил сильный удар локтем по голове от партнёра по команде на предматчевой тренировке. В результате Никола потерял сознание и рухнул на газон. Он достаточно быстро пришёл в себя и просил выпустить его на поле в матче с «Генком», но медицинский штаб запретил хорвату играть, пока футболист не пройдёт полное обследование.
Напомним, предыдущим клубом Влашича был московский ЦСКА. 31 августа Никола подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом». Сумма сделки, по сведениям СМИ, оценивается в € 27 млн.
Комментарии
- 5 ноября 2021
-
18:12
-
18:01
-
17:48
-
17:42
-
17:39
-
17:33
-
17:20
-
17:19
-
17:00
-
16:58
-
16:47
-
16:40
-
16:36
-
16:20
-
16:15
-
16:14
-
16:05
-
15:51
-
15:32
-
15:20
-
15:13
-
15:08
-
14:49
-
14:39
-
14:29
-
13:56
-
13:54
-
13:30
-
13:30
-
13:25
-
13:10
-
12:50
-
12:37
-
12:33
-
12:27
Партнерский контент