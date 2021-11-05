Ведран Чорлука рассказал, почему в России нет топ-игроков
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Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, ныне занимающий пост ассистента главного тренера сборной Хорватии, поделился мнением о том, почему в России нет футболистов высокого уровня.
«У российских клубов потрясающая финансовая мощь. Только три футболиста сборной России играют за границей: Александр Головин, Алексей Миранчук и Денис Черышев, который родился в России, но вырос в Испании. Все остальные выступают в чемпионате России. У них невероятные контракты, большой доход, они дома, и всё это приводит к отсутствию амбиций. Головин — отличный игрок, он выступает в «Монако», но Миранчук и Черышев — игроки запаса в «Аталанте» и «Валенсии». По сравнению с хорватскими футболистами это небо и земля», — приводит слова Чорлуки Nacional.hr.
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