В Италии сообщили, что «Спартак» может возглавить Паоло Ваноли, ранее работавший с Конте

Журналист авторитетного итальянского издания La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин сообщил в своём «твиттере», что московский «Спартак» может возглавить 49-летний итальянский специалист Паоло Ваноли, известный по работе ассистентом в штабе Антонио Конте в сборной Италии, лондонском «Челси» и миланском «Интере».

Как отмечает источник, переговоры ещё не завершены, но находятся на продвинутой стадии.

Напомним, что ранее футбольный агент Марко Трабукки в эксклюзивном интервью «Чемпионату» заявил, что следующим главным тренером «Спартака» станет итальянский специалист. При этом, позднее в стане красно-белых опровергли информацию об интересе к кандидатуре к экс-тренеру «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо.

Ранее, 4 ноября, «Спартак» провёл матч 4-го тура Лиги Европы с «Лестер Сити». Встреча, проходившая в Англии, закончилась со счётом 1:1. Уже в воскресенье, 7 ноября, «Спартак» на своём поле примет «Локомотив» в матче 14-го тура чемпионата России.