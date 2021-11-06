«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 6 ноября, состоится матч «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон». Встреча 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогать ему будут Питер Джеймс Киркап и Марк Перри. Резервный рефери – Гэвин Уорд.



«Вулверхэмптон» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (12) — на 14-м месте. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (25). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».