«Оренбург» обыграл «Балтику» и возглавил турнирную таблицу ФНЛ

В матче 21-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал калининградскую «Балтику». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 23-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота «Оренбурга», который успешно реализовал полузащитник «Балтики» Артём Попов. На 77-й минуте хавбек «Оренбурга» Артём Шаболин сравнял счёт. На 85-й минуте победный гол забил защитник оренбургской команды Ренато Гойкович.



«Оренбург» набрал 44 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Балтика» (30) — на 8-м месте.



В других матчах тура ФНЛ «Томь» сыграла вничью с «Факелом» (2:2), «Нефтехимик» уступил «Волгарю» (0:1), «Енисей» обыграл «Спартак-2» (2:1), «Акрон» оказался сильнее липецкого «Металлурга» (2:0), «Велес» переиграл «Кубань» (1:0), а «Текстильщик» проиграл «Краснодару-2» (0:1).