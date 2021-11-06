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«Оренбург» обыграл «Балтику» и возглавил турнирную таблицу ФНЛ

«Оренбург» обыграл «Балтику» и возглавил турнирную таблицу ФНЛ
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В матче 21-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал калининградскую «Балтику». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 23-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота «Оренбурга», который успешно реализовал полузащитник «Балтики» Артём Попов. На 77-й минуте хавбек «Оренбурга» Артём Шаболин сравнял счёт. На 85-й минуте победный гол забил защитник оренбургской команды Ренато Гойкович.

«Оренбург» набрал 44 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Балтика» (30) — на 8-м месте.

В других матчах тура ФНЛ «Томь» сыграла вничью с «Факелом» (2:2), «Нефтехимик» уступил «Волгарю» (0:1), «Енисей» обыграл «Спартак-2» (2:1), «Акрон» оказался сильнее липецкого «Металлурга» (2:0), «Велес» переиграл «Кубань» (1:0), а «Текстильщик» проиграл «Краснодару-2» (0:1).

ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
06 ноября 2021, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Попов – 23' (пен)   1:1 Шаболин – 77'   2:1 Гойкович – 85'
ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
06 ноября 2021, суббота. 11:00 МСК
Томь
Томск
Окончен
2 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Аппаев – 4'   0:2 Максимов – 36'   1:2 Кубышкин – 58'   2:2 Ставпец – 87' (пен)
ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
06 ноября 2021, суббота. 13:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 1
Волгарь
Астрахань
0:1 Лесников – 4'
Удаления: нет / Локтионов – 60', Смирнов – 90'
ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
06 ноября 2021, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 1
Спартак-2
Москва
0:1 Петрунин – 15' (пен)   1:1 Зотов – 37'   2:1 Саная – 83' (пен)
Удаления: нет / Шитов – 68'
ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
06 ноября 2021, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 0
Металлург Лп
Липецк
1:0 Ефремов – 37'   2:0 Палиенко – 59'
ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
06 ноября 2021, суббота. 14:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
1 : 0
Кубань
Краснодар
1:0 Галоян – 25'
ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
06 ноября 2021, суббота. 14:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
0 : 1
Краснодар-2
Краснодар
0:1 Корнюшин – 55'
Комментарии
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