Диего Симеоне – о Хави: он знает «Барселону» как никто другой

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на назначение нового главного тренера «Барселоны» Хави.



«Всегда радуюсь, когда бывшие футболисты начинают тренировать. Хави знает это место как никто другой, он понимает, как действовать лучше всего. Думаю, что как тренер он передаст команде всё, о чем всегда говорил, что олицетворял собой в «Барселоне». Он пришел туда, где его хотят видеть. Он сразу поймёт, в каком направлении двигаться», – цитирует Симеоне AS.



Ранее стало известно, что контракт Хави с каталонским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024. Ожидается, что он прибудет в Барселону в эти выходные, а в понедельник, 8 ноября, состоится его выступление в качестве нового тренера основной команды «Барселоны» на мероприятии, открытом для публики на «Камп Ноу». После мероприятия Хави выступит на пресс-конференции в пресс-центре.

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