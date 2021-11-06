Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави прилетел в Барселону

Хави прилетел в Барселону
Комментарии

Сегодня, 6 ноября, новый наставник каталонской «Барселоны» Хави прилетел в одноименный город, сообщает AS. Испанец вместе со своей семьёй прибыл в международный аэропорт Эль-Прат.

Фото доступно в «Твиттере» Diario AS.

Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Стало известно, что контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В понедельник, 8 ноября, состоится его выступление в качестве нового тренера основной команды на мероприятии, открытом для публики на «Камп Ноу». После мероприятия Хави выступит на пресс-конференции в пресс-центре.

По некоторым данным, бывший клуб испанца «Аль-Садд» потребовал € 5 млн за переход специалиста. Половину от этой суммы заплатила «Барселона», а вторую часть — сам тренер.

Новость по теме
Диего Симеоне – о Хави: он знает «Барселону» как никто другой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021