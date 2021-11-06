Хави прилетел в Барселону

Сегодня, 6 ноября, новый наставник каталонской «Барселоны» Хави прилетел в одноименный город, сообщает AS. Испанец вместе со своей семьёй прибыл в международный аэропорт Эль-Прат.
Фото доступно в «Твиттере» Diario AS.
Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Стало известно, что контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024.
В понедельник, 8 ноября, состоится его выступление в качестве нового тренера основной команды на мероприятии, открытом для публики на «Камп Ноу». После мероприятия Хави выступит на пресс-конференции в пресс-центре.
По некоторым данным, бывший клуб испанца «Аль-Садд» потребовал € 5 млн за переход специалиста. Половину от этой суммы заплатила «Барселона», а вторую часть — сам тренер.
- 6 ноября 2021
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