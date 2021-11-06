«Сочи» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и ЦСКА на матч 14-го тура РПЛ.
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Касьерра.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Зайнутдинов, Эджуке, Заболотный, Чалов.
Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — ЦСКА.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Иван Сараев (Санкт-Петербург).
«Сочи» набрал 24 очка в 13 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (23) располагается на 5-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
- 6 ноября 2021
-
18:45
-
18:42
-
18:38
-
18:36
-
18:27
-
18:26
-
18:25
-
18:23
-
17:58
-
17:53
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:34
-
17:28
-
17:24
-
17:23
-
17:12
-
17:11
-
17:05
-
17:00
-
16:52
-
16:51
-
16:45
-
16:35
-
16:32
-
16:26
-
16:20
-
16:15
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:41
-
15:34
-
15:30