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«Сочи» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Сочи» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Сочи» и ЦСКА на матч 14-го тура РПЛ.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Касьерра.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Зайнутдинов, Эджуке, Заболотный, Чалов.

Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — ЦСКА.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Иван Сараев (Санкт-Петербург).

«Сочи» набрал 24 очка в 13 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (23) располагается на 5-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).

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