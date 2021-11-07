«Лидс Юнайтед» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 7 ноября, состоится матч «Лидс Юнайтед» — «Лестер Сити». Встреча 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс Юнайтед» — «Лестер Сити».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Помогать ему будут Гари Бесвик и Дэниел Робатан. Резервный рефери – Роберт Джонс.



«Лестер Сити» набрал 14 очков в 10 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс Юнайтед» (10) — на 17-м месте. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (26). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».