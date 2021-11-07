Лотар Маттеус назвал главных фаворитов Лиги чемпионов
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Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением по поводу фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
«Для меня фаворитами в Лиге чемпионов являются «Челси», «Ливерпуль», «Сити» и «Бавария». Испанские команды? У «Барселоны» есть свои проблемы. «Атлетико» всегда был опасной командой, но он не так хорош, как «Ливерпуль» или «Манчестер Сити». «Реал» потерял свою индивидуальность без Рамоса», — приводит слова Маттеуса Marca.
Напомним, Россию в Лиге чемпионов представляет санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые после четырёх туров занимают третью строчку в группе Н. Лидирует в квартете «Ювентус», в активе которого 12 очков. На втором месте располагается «Челси» (9). Замыкает таблицу группы шведский «Мальмё» (0).
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