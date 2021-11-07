«Поприветствуйте легенду «Спартака». Красно-белые – о регистрации Джона Терри в «Твиттере»
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Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри создал аккаунт в «Твиттере». Пресс-служба московского «Спартака» с юмором отреагировала на это событие.
«Присоединяйтесь к нам, поприветствуйте легенду «Спартака» Джона Терри в «Твиттере», — написала пресс-служба красно-белых в своём англоязычном «твиттере».
Напомним, в 2018 году Джон Терри был близок к переходу в московский «Спартак», однако в последний момент этот трансфер сорвался. Футболист даже приезжал в Москву на матч Российской Премьер-Лиги красно-белых с «Ростовом». Позже стало известно, что Терри лично извинился перед Федуном за несостоявшийся переход в московский клуб. В итоге в октябре 2018 года Терри завершил профессиональную карьеру футболиста.
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