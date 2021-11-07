Директор «Арсенала»: наша цель — победа в АПЛ и Лиге чемпионов

Джош Кронке, директор «Арсенала» и сын владельца клуба Стэна, высказался о перспективах «канониров».



«Выигрывать трофеи — это неплохо. Но стандарты «Арсенала» гораздо выше, чем победа в Кубке Англии. Мы должны постоянно, из года в год, бороться за победу в Премьер-лиге. Это лучшая лига в мире, и если ты борешься за победу в ней, то борешься за все остальные трофеи в мировом футболе.



Идёт ли речь о победе в Лиге чемпионов? Абсолютно. Заявляю, что победа в Премьер-лиге — это наша цель. Если ты борешься за трофей в АПЛ, то борешься и за победу в Лиге чемпионов», — цитирует Кронке Daily Mail.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии «канониры» после 10 сыгранных туров располагаются на 7-м месте в таблице с 17 очками в активе.