Реднапп: Конте стоит сделать всё возможное, чтобы убедить Кьеллини перейти в «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп посоветовал новому наставнику «шпор» Антонио Конте подписать защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.



«Очень сомневаюсь, что 37-летний Кьеллини будет в списке трансферных целей клуба, но для меня он — единственный человек, ради которого новому тренеру «шпор» стоит сделать всё возможное, чтобы убедить его перебраться в Лондон.



С точки зрения немедленного решения проблемы в обороне лучше него никого не найти. «Шпоры» нуждаются в том, чтобы кто-то взял на себя роль лидера в обороне. Я много раз говорил, что команда полна талантов, но им действительно нужен лидер, победитель — и Кьеллини отвечает всем этим требованиям.



Что касается его возраста? Он не так уж плохо действовал в центре итальянской обороны на Евро. Мне нравится Джорджо, он настоящий герой. Даже если он будет в клубе всего лишь год, максимум два, может преобразить это место.



Он играл под руководством Конте в «Ювентусе», когда они всё выигрывали, так что у нас уже сложились хорошие отношения. У него остался год по контракту с «Ювентусом», но я бы попробовал его заполучить. А если это не удастся, то попытался бы приобрести его друга Леонардо Бонуччи», — цитирует Реднаппа The Sun.



Конте с 2011 по 2014 год возглавлял туринский «Ювентус», где под его руководством играли Кьеллини и Бонуччи. Со 2 ноября Антонио Конте является главным тренером «Тоттенхэма».

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