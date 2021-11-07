Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руй Витория: в матче с «Локомотивом» будем продолжать играть, как играли с «Лестером»

Руй Витория: в матче с «Локомотивом» будем продолжать играть, как играли с «Лестером»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Руй Витория перед началом матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» поделился ожиданиями от этой встречи.

«Во-первых, мы понимаем, что будем продолжать играть, как играли с «Лестером». Команда готова, ответ был очень хороший. И на скамейке есть игроки, которые могут помочь с решением, если будет необходимость.

Перемены у «Локомотива» по ходу сезона? У каждого тренера есть свои идеи. Естественно, мы хорошо изучали соперника с нашей технической командой. Поэтому готовы к тому, с чем можно столкнуться в этом матче», — сказал Витория в эфире «Матч ТВ».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят Андрей Болотенков и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).

Московский «Локомотив» в 13 встречах набрал 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (18) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (30).

Новость по теме
Карпин приехал на матч «Спартак» — «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021