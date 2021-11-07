Руй Витория: в матче с «Локомотивом» будем продолжать играть, как играли с «Лестером»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория перед началом матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» поделился ожиданиями от этой встречи.
«Во-первых, мы понимаем, что будем продолжать играть, как играли с «Лестером». Команда готова, ответ был очень хороший. И на скамейке есть игроки, которые могут помочь с решением, если будет необходимость.
Перемены у «Локомотива» по ходу сезона? У каждого тренера есть свои идеи. Естественно, мы хорошо изучали соперника с нашей технической командой. Поэтому готовы к тому, с чем можно столкнуться в этом матче», — сказал Витория в эфире «Матч ТВ».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступят Андрей Болотенков и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).
Московский «Локомотив» в 13 встречах набрал 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (18) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (30).
- 7 ноября 2021
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