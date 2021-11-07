«Спартак» — «Локомотив»: Умяров сравнял счёт
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров сравнял счёт в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом».
На 64-й минуте железнодорожники справились с подачей Квинси Промеса с углового, Умяров сыграл на подборе и с радиуса штрафной в касание пробил в угол — Гильерме не дотянулся.
Матч 14-го тура чемпионата России обслуживает бригада судей во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступают московские судьи Андрей Болотенков и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).
«Локомотив» в 13 встречах набрал 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (18) — на 9-м месте. Санкт-петербургский «Зенит» (30) является лидером турнира.
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