Умяров: в дерби было нормальное судейство, рпловское

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о результате матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1). Также он оценил судейство. «Спартак» ещё в первом тайме остался в меньшинстве из-за удаления Руслана Литвинова.
«Первый гол посвятил себе, потому что долго этого ждал, рад, что сейчас наконец-то получилось. Не успел побыть в раздевалке перед вторым таймом, потому что разминался. Что произошло? «Локомотив» немного расслабился, а нам нужно было отыгрываться.
Нормальное судейство, рпловское. Момент с Марадишвили даже не видел. Чем отличается судейство? Наверное, меньше борьбы. В любом случае, оставшись вдесятером, нам нужно было перестраиваться. Единственное, что можно было перестроить, это 4-4-1. После матча тренер поблагодарил команду за игру, что сумели отыграться, как его положение может обсуждаться? Витория сказал, что должны были выигрывать, но не получилось дожать. Будем стараться, исправлять ситуацию в таблице», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 7 ноября 2021
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