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Футболисты «Барселоны» недовольны работой медицинского штаба

Футболисты «Барселоны» недовольны работой медицинского штаба
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Футболисты «Барселоны» обеспокоены работой медицинских сотрудников клуба, утверждает Marca со ссылкой на Esport3. По данным источника, игроки считают, что большое количество травмированных связанно именно с недоработкой врачей.

Утверждается, что у футболистов уже были ожесточённые споры с врачами команды по ходу нынешнего сезона. При этом сотрудники медицинского штаба спорили и с тренерами из команды Рональда Кумана, предыдущего тренера «Барселоны».

Ранее сообщалось, что новый наставник «Барсы» Хави также выразил обеспокоенность работой врачей. Он уже обсудил ситуацию со спортивным директором клуба Матеу Алемани.

В данный момент в лазарете «Барселоны» находятся 11 игроков. У семи из них мышечные проблемы – у Педри, Дембеле, Роберто, Гонсалеса, Пике, Гарсии и Фати. Нето болеет гриппом, Агуэро имеет проблемы с сердцем, Брейтуэйту сделали операцию на колено, и он проходит курс восстановления, а Дест испытывает боли в спине.

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