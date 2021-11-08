Футболисты «Барселоны» недовольны работой медицинского штаба

Футболисты «Барселоны» обеспокоены работой медицинских сотрудников клуба, утверждает Marca со ссылкой на Esport3. По данным источника, игроки считают, что большое количество травмированных связанно именно с недоработкой врачей.



Утверждается, что у футболистов уже были ожесточённые споры с врачами команды по ходу нынешнего сезона. При этом сотрудники медицинского штаба спорили и с тренерами из команды Рональда Кумана, предыдущего тренера «Барселоны».



Ранее сообщалось, что новый наставник «Барсы» Хави также выразил обеспокоенность работой врачей. Он уже обсудил ситуацию со спортивным директором клуба Матеу Алемани.



В данный момент в лазарете «Барселоны» находятся 11 игроков. У семи из них мышечные проблемы – у Педри, Дембеле, Роберто, Гонсалеса, Пике, Гарсии и Фати. Нето болеет гриппом, Агуэро имеет проблемы с сердцем, Брейтуэйту сделали операцию на колено, и он проходит курс восстановления, а Дест испытывает боли в спине.

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