Футболисты «Барселоны» недовольны работой медицинского штаба

Футболисты «Барселоны» обеспокоены работой медицинских сотрудников клуба, утверждает Marca со ссылкой на Esport3. По данным источника, игроки считают, что большое количество травмированных связанно именно с недоработкой врачей.
Утверждается, что у футболистов уже были ожесточённые споры с врачами команды по ходу нынешнего сезона. При этом сотрудники медицинского штаба спорили и с тренерами из команды Рональда Кумана, предыдущего тренера «Барселоны».
Ранее сообщалось, что новый наставник «Барсы» Хави также выразил обеспокоенность работой врачей. Он уже обсудил ситуацию со спортивным директором клуба Матеу Алемани.
В данный момент в лазарете «Барселоны» находятся 11 игроков. У семи из них мышечные проблемы – у Педри, Дембеле, Роберто, Гонсалеса, Пике, Гарсии и Фати. Нето болеет гриппом, Агуэро имеет проблемы с сердцем, Брейтуэйту сделали операцию на колено, и он проходит курс восстановления, а Дест испытывает боли в спине.
- 8 ноября 2021
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