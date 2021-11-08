Директор «Арсенала»: мы постоянно получаем предложения, но клуб не продаётся

Джош Кронке, сын владельца «Арсенала» Стэна Кронке и директор клуба, сообщил, что лондонский клуб не продаётся.



«Мы постоянно получаем предложения от разных людей по всему миру, и это говорит о силе «Арсенала». Футбольный клуб «Арсенал» — это глобальный бренд, но мой единственный ответ — клуб не продаётся. Мы только начинаем свой путь. Мы владеем клубом лишь с 2018 года. У нас есть молодой тренер, молодая команда, и мы намечаем свой путь развития», — приводит слова Кронке Sky Sports.



Лондонский «Арсенал» в 11 матчах набрал 20 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси», в 11 встречах набравший 26 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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