Агаларов отреагировал на невызов в сборную России

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов прокомментировал невызов в сборную России на ноябрьские матчи.
«Я не скажу, что я расстроился, потому что это выбор тренерского штаба. Если так будет для сборной лучше, то я только за. Я попал в молодёжную сборную и постараюсь принести пользу молодёжной команде. Основная сборная — это такая мечта с детства, к которой ты стремишься, как только ты пошёл в футбол. И тебе хочется играть за основную сборную. И когда ты туда попадаешь, бывают другие эмоции, нежели в молодёжной. Да, в молодёжной тоже надо доказывать и тоже бывают положительные эмоции.
Когда разговаривали с отцом перед сезоном, я ему пообещал до зимы забить 10, честно скажу. И я могу сказать, что я стремился к этому, да. 10 мячей. Была такая планка минимальная. Я перед собой ставлю только максимальные цели, а как уже дальше будет, один Всевышний знает», — цитирует Агаларова «Матч ТВ».
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