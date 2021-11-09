«ПСЖ» намерен подписать Бензема

«ПСЖ» планирует подписать Карима Бензема как свободного агента в 2023 году, сообщает El Nacional.



«ПСЖ» кажется вариант с подписанием Бензема интересным после ухода из клуба Килиана Мбаппе. Клуб хочет собрать лучших игроков Франции, поэтому им также интересен и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.



Также источник сообщает, что француз пока не начал переговоры с «Реалом» о новом контракте и вариант завершения карьеры в родной стране ему интересен. Он считает, что проект «ПСЖ» будет хорошим занавесом в его карьере, к тому же есть возможность выиграть Лигу чемпионов.



В текущем сезоне Бензема провёл 15 матчей, в которых отметился 14 голами и 8 результативными передачами. Портал Transfermarket оценивает футболиста в € 25 млн.