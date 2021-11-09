«Фиорентина» хочет продать Влаховича в «Тоттенхэм» или «Арсенал»

«Фиорентина» желает продать сербского нападающего Душана Влаховича за границу, сообщает Football Italia.

В клубе надеются, что Влахович перейдёт в «Тоттенхэм Хотспур» или «Арсенал», а не в стан соперников по Серии А. «Тоттенхэм» сделал Влаховича главной целью на ближайшее трансферное окно.

Сообщалось, что форвард не намерен продлевать свой контракт с «фиалками», который истекает в июне 2023 года. «Ювентус», «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересованы в этом трансфере. «Канониры» достигли принципиального соглашения с «Фиорентиной» о переходе Влаховича за € 80 млн. Но игрок и его агент планируют дождаться других предложений и хотят отказать «Арсеналу».



В текущем сезоне Влахович провёл 13 матчей за «Фиорентину», в которых забил 10 голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 50 млн.