«Галатасарай» заинтересован в приобретении Бека-Бека

Турецкий «Галатасарай» заинтересовался полузащитником московского «Локомотива» Алексисом Бека-Бека. Об этом сообщает Ajansspor.
По информации источника, клуб из Стамбула делал запрос по 20-летнему хавбеку «Локомотива» и получил соответствующую информацию.
Алексис Бека-Бека является воспитанником «Кана» и может одинаково успешно выступать на позиции как полузащитника, так и защитника. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 27 встречах за «Кан» в Лиге 2 и Кубке Франции, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом, получив при этом девять предупреждений. На своём счету он имеет матчи за олимпийскую сборную Франции, а также за национальные команды до 17, до 18 и до 19 лет. Президент «Кана» Оливье Пике заявил, что французский клуб получил € 6 млн за трансфер плюс € 1 млн в виде бонуса.
- 9 ноября 2021
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