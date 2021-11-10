Экс-футболист «Интера» Паганин рассказал о Ваноли, который может возглавить «Спартак»

Бывший футболист миланского «Интера» Массимо Паганин рассказал о Паоло Ваноли, который может возглавить «Спартак».

«Это большой профессионал своего дела. В серии А мы играли только друг против друга, но в двух других турнирах оказывались в одном клубе: один раз в Греции, в «Акратитосе», другой — в «Виченце» в серии В. Достаточно посмотреть на послужной список Ваноли, чтобы понять, насколько это качественный защитник. Человек был в составе той звёздной «Пармы», которая взяла Кубок УЕФА в московском финале с «Марселем» в 1999-м, забил в том матче гол, брал с ней титулы и в Италии.

Паоло играл за сильную «Фиорентину», победившую в нашем национальном Кубке в 2001-м. Перед Евро-2000 Ваноли входил в число кандидатов в сборную Италии при Дино Дзоффе — она остановилась в одном шаге от золота. Чего болельщикам ждать от Ваноли? Это, повторю, настоящий профессионал, помешанный на футболе, и качественный тренер. Предсказывать, что у него получится, если он заключит контракт со «Спартаком», не берусь, но точно уверен в одном — Паоло сделает всё, чтобы выжать максимум из своей работы», — цитирует футболиста «Спорт-экспресс».