«Это все игры агентов». Степашин – о слухах об интересе «Ливерпуля» к Захаряну

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал слухи об интересе «Ливерпуля» к полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну.
«Это игры агентов. Он ещё молодой человек, ему еще расти и расти. Я считаю, что Арсену еще 2-3 года можно поиграть в России. Должно пройти время, для того чтобы футболист мог состояться. А, когда ему будет 21 год, то в самый раз… Смотрите, у нас за границей сейчас почти никто хорошо не играет. Может быть, Головин только.
Захарян из-за травмы пропустит игры сборной с Кипром и Хорватией. Травма Захаряна мышечная, не столь серьезная, но перегружать его организм сейчас нельзя. У нас было много случаев, когда молодые футболисты получили небольшие травмы, а их эксплуатировали, что называется, по полной, и они прекращали играть. У него ничего серьезного. Я уверен, что команда Валерия Карпина и без него достойно отыграет не только с киприотами, но и с хорватами», — цитирует Степашина «Комсомольская правда».
- 10 ноября 2021
-
12:37
-
12:15
-
12:01
-
11:56
-
11:30
-
11:22
-
11:03
-
10:58
-
10:55
-
10:33
-
10:07
-
10:04
-
09:49
-
09:45
-
09:26
-
09:25
-
08:50
-
08:30
-
03:47
-
02:42
-
01:44
-
01:23
-
00:59
-
00:47
-
00:37
-
00:36
-
00:24
-
00:19
-
00:15
- 9 ноября 2021
-
23:59
-
23:58
-
23:41
-
23:39
-
23:39
-
23:19