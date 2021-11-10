Полузащитник «Локомотива» Бека-Бека лидирует по проценту удачных обводок в РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека лидирует по проценту удачных обводок в Российской Премьер-Лиге, сообщает пресс-служба турнира. Он выполнил 74% (35 из 47), что является лучшим показателем за 14 проведённых туров.
На втором месте по этому показателю расположился нападающий «Зенита» Малком – 74% (34 из 46), у него меньше на одну попытку и одно удачное действие. Третьим в рейтинге значится полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев – 70% (37 из 53). На четвёртом месте идёт нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов – 70% (37 из 53). На пятой позиции полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём – 70% (32 из 47).
Бека-Бека перешёл в «Локомотив» из французского «Кана». Полузащитник в нынешнем сезоне провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.
- 10 ноября 2021
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