Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Локомотива» Бека-Бека лидирует по проценту удачных обводок в РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Бека-Бека лидирует по проценту удачных обводок в РПЛ
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека лидирует по проценту удачных обводок в Российской Премьер-Лиге, сообщает пресс-служба турнира. Он выполнил 74% (35 из 47), что является лучшим показателем за 14 проведённых туров.

На втором месте по этому показателю расположился нападающий «Зенита» Малком – 74% (34 из 46), у него меньше на одну попытку и одно удачное действие. Третьим в рейтинге значится полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев – 70% (37 из 53). На четвёртом месте идёт нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов – 70% (37 из 53). На пятой позиции полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём – 70% (32 из 47).

Бека-Бека перешёл в «Локомотив» из французского «Кана». Полузащитник в нынешнем сезоне провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.

Новость по теме
«Галатасарай» заинтересован в приобретении Бека-Бека
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021